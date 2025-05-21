Денежная помощь для пенсионеров в Полтаве сразу придет на их счет после перерасчета.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтаве выплачивается не только в виде надбавок, но и адресных благотворительных пожертвований от физических и юридических лиц, сообщает Politeka.net.

Об этом напомнил Пенсионный фонд Украины.

Так, каждое физическое или юридическое лицо теперь может сделать благотворительное пожертвование в пользу людей пенсионного возраста через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Такое денежная помощь для пенсионеров в Полтаве сразу придет на их счет.

Пожертвования можно направить как на общие нужды всех пожилых украинцев, так и адресно – в поддержку конкретной личности. Сумма взноса – по усмотрению благотворителя: это может быть 1000, 5000, 20 000 гривен или любая другая сумма.

Важно знать: если пожертвование является адресным, человек почтенного возраста получит 70% от суммы, а остальные 30% будут направлены на общее пенсионное обеспечение. Налоги с благотворительных взносов не взимаются, поскольку они не подлежат налогообложению согласно Налоговому кодексу Украины.

Также денежная помощь для пенсионеров в Полтаве предоставляется Эстонским советом по делам беженцев и благотворительным фондом "Единство за будущее". Выплата производится индивидуально, после оценки уязвимости, проводимой консультантом в телефонном режиме. При разговоре учитывается ряд жизненных обстоятельств, которые могут свидетельствовать о сложном положении домохозяйства.

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