Бесплатное жилье для ВПЛ предоставляют как обычные граждане, так и частные компании, коммунальные учреждения и государственные учреждения.

Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, однако не все знают, что на территории Украины действуют сервисы, предоставляющие бесплатное жилье для ВПЛ, сообщает Politeka.net.

Временное убежище для переселенцев предоставляют как обычные граждане, так и частные компании, коммунальные учреждения и государственные учреждения.

Вся актуальная информация о возможностях размещения собрана на официальной платформе «Там, где вас ждут». На этом ресурсе переселенцы могут узнать об имеющихся свободных местах в разных регионах страны, получить контакты центров размещения в каждой области, а также просмотреть интерактивную карту доступного дома в реальном времени.

Среди онлайн-сервисов, помогающих с поиском дома, особо стоит отметить платформу «Убежище». Это государственный ресурс, позволяющий быстро найти бесплатное жилье для ВПЛ от физических лиц. Пользователю нужно только выбрать регион, указать количество лиц и состав семьи, просмотреть доступные варианты и связаться с владельцами напрямую.

Еще одна полезная инициатива – волонтерская платформа «Помогай». Ее функционал подобен «Приюту» — она объединяет неравнодушных людей, которые бесплатно предоставляют дом нуждающимся.

Кроме онлайн-ресурсов, переселенцы могут обратиться непосредственно в областные военные администрации или органы местного самоуправления. Там предоставляется социальное бесплатное жилье для ВПЛ в местах компактного поселения. Подать заявку можно во время эвакуации — через ответственных лиц, по прибытии — в гуманитарном штабе или по телефону — через горячие линии местных властей.

В случае возникновения вопросов или потребности в консультации, переселенцы могут обращаться по следующим телефонам:

Горячая линия по вопросам жилья в местах компактного поселения - номер 096 058 83 76

Круглосуточная линия Министерства по реинтеграции — короткий номер 15 48

Контакт Уполномоченного по внутренне перемещенным лицам — номер 066 813 62 39

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где предлагают убежище для ВПЛ.

Також Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Виннице: появились новые места для проживания, что известно.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаеве: где можно найти убежище.