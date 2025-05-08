Найдешевші квартири в Дніпрі в новобудові пропонують в середньому за 1,9 мільйона гривень, проте можна знайти варіанти дешевші на вторинному ринку, повідомляє Politeka.net.

Ціни варіюються залежно від району, стану житла та його близькості до інфраструктури.

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Зокрема найдешевші квартири в Дніпрі можна знайти в районах подалі від центру міста. Так, пропонується до продажу за 12 900 доларів простора, приватизована кімната у гуртожитку, розташована в одному з найзручніших районів — на вулиці Повітрофлотській.

Світла та затишна кімната в будинку сталінської забудови має вражаючу площу, що дозволяє не лише комфортно жити, а й за бажанням перепланувати простір — наприклад, розділити її на дві окремі кімнати. Високі стелі додають простору легкості та повітря. У кімнаті — три великі вікна, металопластикові склопакети, два незасклені балкони, а також встановлені надійні броньовані двері.

Існує технічна можливість облаштувати власний санвузол і душ безпосередньо в кімнаті. Житло у чистому та охайному стані — ідеальний варіант як для особистого проживання, так і під орендний бізнес.

Будинок розташований на червоній лінії, однак вікна виходять у тихий, зелений двір. Поруч — уся необхідна інфраструктура: магазини, транспорт, зупинки, заклади освіти та побуту.

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Крім того, найдешевші квартири в Дніпрі можна знайти серед житла економ-класу. До продажу є смарт-квартира, кімната площею 12 м², розташована на першому поверсі 9-поверхового панельного будинку. До помешкання також належить ще 12 м² у спільному користуванні.

Кімната має окремий вхід, що забезпечує додаткову приватність і зручність. До того ж є реальна можливість облаштувати окремий вхід безпосередньо з вулиці — із тильного боку будівлі, що відкриває додаткові варіанти використання простору (наприклад, під кабінет чи невеличкий офіс).

У спільному користуванні — нова, щойно облаштована кухня. Комунальні послуги — дуже бюджетні, що робить це житло особливо вигідним з фінансової точки зору. Чудовий варіант як для власного проживання, так і для здачі в оренду.

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