Самые дешевые квартиры в Днепре можно найти в разных районах города, однако нужно учитывать несколько факторов.

Самые дешевые квартиры в Днепре в новостройке предлагают в среднем за 1,9 миллиона гривен, однако можно найти варианты дешевле на вторичном рынке, сообщает Politeka.net.

Цены варьируются в зависимости от района, состояния жилья и его близости к инфраструктуре.

В частности , самые дешевые квартиры в Днепре можно найти в районах подальше от центра города .

Светлая и уютная комната в доме сталинской застройки имеет поразительную площадь, что позволяет не только комфортно жить, но и по желанию перепланировать пространство, например, разделить ее на две отдельные комнаты. Высокие потолки придают простору легкости и воздуху. Внутри — три больших окна, металлопластиковые стеклопакеты, два незастекленных балкона, а также установлена ​​надежная бронированная дверь.

Существует техническая возможность обустроить свой санузел и душ непосредственно в комнате. Жилье в чистом и чистоплотном состоянии – идеальный вариант как для личного проживания, так и под арендный бизнес.

Дом расположен на красной линии, однако окна выходят в тихий зеленый двор. Рядом — вся необходимая инфраструктура: магазины, транспорт, остановки, учебные заведения и быта.

Кроме того, самые дешевые квартиры в Днепре можно найти среди жилья экономкласса. До продажи есть смарт-квартира площадью 12 м², расположенная на первом этаже 9-этажного панельного дома. В квартире также принадлежит еще 12 м² в совместном пользовании.

Комната имеет отдельный вход, обеспечивающий дополнительную приватность и удобство. К тому же, есть реальная возможность обустроить отдельный вход непосредственно с улицы — с тыльной стороны здания, открывающей дополнительные варианты использования пространства (например, под кабинет или небольшой офис).

В общем пользовании — новая, только обустроенная кухня. Коммунальные услуги очень бюджетные, что делает это жилье особенно выгодным с финансовой точки зрения. Прекрасный вариант как для собственного проживания, так и для сдачи в аренду.

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