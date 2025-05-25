Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 26 травня по 1 червня зробили синоптики та розкрили, чого очікувати.

Синоптики розкрили прогноз погоди у Харкові на тиждень з 26 травня по 1 червня та розповіли про погодні сюрпризи, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Харкові на тиждень з 26 травня по 1 червня. У понеділок 26-ого числа: на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів. Температура повітря сягне максимум +26°C.

У вівторок, 27.05: повітря прогріється до +24°C. На небі не буде жодної хмаринки. Без дождів.

Середа, 28.05: очікується безхмарна пора, а вдень та ввечері небо ховатиметься за хмарами. Температурні коливання — від +18 до +26°C.

Четвер, 29 травня: вдень хмарність. Вранці очікується дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. Впродовж дня температура триматиметься в межах +17…+25°C.

У п’ятницю, 30.05: зберігатиметься хмарність. Опадів не прогнозується. Температура повітря триматиметься в межах +17…+27°C.

Субота, 31.05: переважно похмуро, проте сонце іноді радуватиме містян. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ. Температура коливатиметься від +17 до +24°C.

У неділю 1.06: небо не проясниться. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температурні показники — від +16 до +22°C. Отже, прогноз погоди у Харкові на тиждень з 26 травня по 1 червня обіцяє потепління, проте з опадами.

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