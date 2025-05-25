Прогноз погоды в Харькове на неделю с 26 мая по 1 июня сделали синоптики и раскрыли, чего ждать.

Синоптики раскрыли прогноз погоды в Харькове на неделю с 26 мая по 1 июня и рассказали о погодных сюрпризах, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Харькове на неделю с 26 мая по 1 июня. В понедельник 26 числа: на смену пасмурному утру придет ясный день, облаков на небе не будет до самого вечера. Без осадков. Температура воздуха достигнет максимум +26°C.

Во вторник, 27.05: воздух прогреется до +24°C. На небе не будет ни одного облака. Без дождей.

Среда, 28.05: ожидается безоблачная пора, а днем ​​и вечером небо будет идти за облаками. Температурные колебания от +18 до +26°C.

Четверг, 29 мая: днем ​​облачность. Утром будет идти дождь, который к полудню должен закончиться. Все остальные дни пройдет без осадков. В течение дня температура будет держаться в пределах +17… +25°C.

В пятницу, 30.05: будет сохраняться облачность. Осадков не прогнозируется. Температура воздуха будет держаться в пределах +17…+27°C.

Суббота, 31.05: преимущественно пасмурно, однако солнце иногда будет радовать горожан. Днем и вечером будет идти мелкий дождь. Температура будет колебаться от +17 до +24°C.

В воскресенье 1.06: небо не прояснится. Днем пойдет мелкий дождь, однако ближе к вечеру он должен утихнуть. Температурные показатели от +16 до +22°C. Следовательно, прогноз погоды в Харькове на неделю с 26 мая по 1 июня обещает потепление, однако с осадками.

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