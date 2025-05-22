Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди на 23 травня та розповіли, в якому з міст буде найбільш комфортна погода.

Прогноз погоди на 23 травня обіцяє різноманіття атмосферних умов у містах України, повідомляє Politeka.

У Запоріжжі очікується комфортний весняний день без опадів. Температура повітря прогріється до +25°C, небо буде ясним, вітер помірним — до 4 м/с. Вологість знизиться з 83% вранці до 38% вдень, створюючи приємну атмосферу. Вночі температура триматиметься близько +12…+14°C. Ймовірність дощу мінімальна — 1–2%, тож можна сміливо планувати час на вулиці.

У Дніпрі синоптики також прогнозують теплий та сухий день з повністю ясним небом і температурою до +25°C. Вітер до 3,7 м/с, атмосферний тиск стабільний. Вологість коливатиметься від 39% до 84%, що може впливати на людей із хронічними захворюваннями.

Натомість в Одесі очікується похмура погода з дощем у другій половині дня. Температурні показники коливатимуться між +13 і +19°C, ймовірність опадів зростає до 25%. Вітер помірний, атмосферний тиск близько 755 мм рт. ст. Мешканцям радять мати парасольку.

У Полтаві на 23 травня небо буде вкрите хмарами, але без дощу. Температура вдень до +24°C, вологість та вітер невисокі, що створить відносно комфортні умови для прогулянок.

За народним календарем цей день носить назву Семик — вважалося, що земля в цей день відпочиває, а прохолодна атмосфера віщує гарний врожай.

Отже, прогноз погоди на 23 травня різниться по регіонах, але загалом створює умови для активного відпочинку або спокійних прогулянок, залежно від міста.

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