Подорожчання проїзду в Сумській області пояснюють збільшення мінімальної заробітної плати, зростання цін на пальне та запчастини.

Подорожчання проїзду в Сумській області торкнулося мешканців Глухова, повідомляє Politeka.

З 1 травня 2025 року у Глухові зросла вартість проїздного проїзду в маршрутках.

Глухівська міська рада повідомила, що перевізники звернулися з проханням підвищити тарифи через збільшення мінімальної заробітної плати, зростання цін на пальне та запчастини. Врахувавши ці фактори, виконавчий комітет ухвалив рішення оновити тарифи на деяких маршрутах.

Зокрема, ціна на маршруті №6 («вул. Шевченка – вул. Путивльська») становитиме 15 грн для дорослих та 10 грн для дітей шкільного віку. Цей маршрут обслуговує перевізник ФОП Буйда Н.М.

Також змінено тариф на транчпортному напрямку №8-П («с. Сліпород – вул. Заводська-Центр»), який обслуговує ФОП Дмитренко О.А. Тут проїзд для дорослих коштуватиме 15 грн, для дітей – 10 грн.

Подорожчання проїзду в Сумській області зумовлене необхідністю підтримки стабільної роботи маршруток на тлі зростаючих витрат перевізників. Місцева влада закликає пасажирів врахувати нові розцінки при плануванні своїх поїздок. Водночас наголошується, що зміни торкнуться лише деяких маршрутів і мають на меті забезпечити якісне транспортне обслуговування.