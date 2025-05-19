Подорожание проезда в Сумской области объясняют увеличение минимальной заработной платы, рост цен на горючее и запчасти.

Подорожание проезда в Сумской области коснулось жителей Глухова, сообщает Politeka.

С 1 мая 2025 г. в Глухове возросла стоимость проездного билета в маршрутках.

Глуховский городской совет сообщил, что перевозчики обратились с просьбой повысить тарифы из-за увеличения минимальной заработной платы, роста цен на горючее и запчасти. Учитывая эти факторы, исполнительный комитет принял решение обновить тарифы на некоторых маршрутах.

В частности, цена на маршруте №6 (ул. Шевченко – ул. Путивльская) будет составлять 15 грн для взрослых и 10 грн для детей школьного возраста. Этот маршрут обслуживает перевозчик ФЛП Буйда Н.М.

Также изменен тариф на транспортном направлении №8-П («с. Слипород – ул. Заводская-Центр»), обслуживаемый ФЛП Дмитренко А.А. Здесь проезд для взрослых обойдется в 15 грн, для детей – 10 грн.

Подорожание проезда в Сумской области обусловлено необходимостью поддержания стабильной работы маршруток на фоне растущих расходов перевозчиков. Местные власти призывают пассажиров учесть новые расценки при планировании своих поездок. В то же время отмечается, что изменения коснутся лишь некоторых маршрутов и направлены на обеспечение качественного транспортного обслуживания.