Синоптики уже обнародовали прогноз погоды на 23 мая и рассказали, в каком городе будет наиболее комфортная погода.

Прогноз погоды на 23 мая обещает разнообразие атмосферных условий в городах Украины, сообщает Politeka.

В Запорожской области ожидается комфортный весенний день без осадков. Температура воздуха прогреется до +25°C, небо будет ясное, ветер умеренным — до 4 м/с. Влажность снизится с 83% утром до 38% днем, создавая приятную атмосферу. Ночью температура будет держать около +12…+14°C. Вероятность дождя минимальна — 1–2%, так что можно смело планировать время на улице.

В Днепре синоптики также прогнозируют теплый и сухой день с ясным небом и температурой до +25°C. Ветер до 3,7 м/с, атмосферное давление стабильное. Влажность будет колебаться от 39 до 84%, что может влиять на людей с хроническими заболеваниями.

В Одессе ожидается пасмурная погода с дождем во второй половине дня. Температурные показатели будут колебаться от +13 до +19°C, вероятность осадков возрастает до 25%. Ветер умеренный, атмосферное давление около 755 мм рт. ст. Жителям советуют иметь зонтик.

В Полтаве на 23 мая небо будет покрыто облаками, но без дождя. Температура днем ​​до +24°C, влажность и ветер невысокие, что создаст относительно комфортные прогулочные условия.

По народному календарю этот день называется Семик - считалось, что земля в этот день отдыхает, а прохладная атмосфера предвещает хороший урожай.

Итак, прогноз погоды на 23 мая отличается по регионам, но в целом создает условия для активного отдыха или спокойных прогулок в зависимости от города.

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