Травень 2025 року ознаменувався черговим подорожчанням продуктів, повідомляє Politeka.
Люди вже не дивуються, але все частіше з важким зітханням рахують, скільки грошей залишиться після візиту до магазину.
За даними agronews, соняшникова олія суттєво додала в ціні. Найпоширеніша марка "Олейна" у пляшці 850 мл зараз у середньому коштує майже 80 гривень.
У квітні ціна була трохи нижчою і трималася на рівні 77. У різних мережах цінники звісно відрізняються. У Auchan можна знайти за 74.90, у той час як у Novus доведеться віддати понад 81 гривню за туж олію.
Інша популярна марка "Щедрий Дар" також пішла вверх. У травні пляшка коштує 80.66. Проте подорожчання продуктів торкнулося і м'яса. Курятина, яка вважається найдоступнішим товаром з цієї категорії, теж змінює цінник.
За словами представника "Союзу птахівників України" Сергія Карпенка, м’ясо птиці з початку року виросло на 7 відсотків, а у річному вимірі - на понад 11. Причини стандартні: витрати на корм для тварин виріс вдвічі. В Європі через пташиний грип знищено багато племінного поголів'я, а Україна залежить від імпорту.
До цього додалося зростання податків та нестача персоналу. Попри все, курятина поки залишається найдоступнішою. Грудка коштує близько 219 за кілограм, а стегна - 129.
І наостанок - риба. У травні вартість коропа зросла. Якщо місяць тому живу рибу продавали за 149 за к, тіло, то тепер середній цінник - 168. Оброблений короп обійдетьс в 213 гривень. Тому подорожчання продуктів вже дуже помітно б'є по фінансах звичайних українців.
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