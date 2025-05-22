Подорожчання продуктів знову дає про себе знати, адже звичні товари вже мають значно більші цінники, що б'є по гаманцях.

Травень 2025 року ознаменувався черговим подорожчанням продуктів, повідомляє Politeka.

Люди вже не дивуються, але все частіше з важким зітханням рахують, скільки грошей залишиться після візиту до магазину.

За даними agronews, соняшникова олія суттєво додала в ціні. Найпоширеніша марка "Олейна" у пляшці 850 мл зараз у середньому коштує майже 80 гривень.

У квітні ціна була трохи нижчою і трималася на рівні 77. У різних мережах цінники звісно відрізняються. У Auchan можна знайти за 74.90, у той час як у Novus доведеться віддати понад 81 гривню за туж олію.

Інша популярна марка "Щедрий Дар" також пішла вверх. У травні пляшка коштує 80.66. Проте подорожчання продуктів торкнулося і м'яса. Курятина, яка вважається найдоступнішим товаром з цієї категорії, теж змінює цінник.

За словами представника "Союзу птахівників України" Сергія Карпенка, м’ясо птиці з початку року виросло на 7 відсотків, а у річному вимірі - на понад 11. Причини стандартні: витрати на корм для тварин виріс вдвічі. В Європі через пташиний грип знищено багато племінного поголів'я, а Україна залежить від імпорту.

До цього додалося зростання податків та нестача персоналу. Попри все, курятина поки залишається найдоступнішою. Грудка коштує близько 219 за кілограм, а стегна - 129.

І наостанок - риба. У травні вартість коропа зросла. Якщо місяць тому живу рибу продавали за 149 за к, тіло, то тепер середній цінник - 168. Оброблений короп обійдетьс в 213 гривень. Тому подорожчання продуктів вже дуже помітно б'є по фінансах звичайних українців.

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