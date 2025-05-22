Подорожание продуктов снова дает о себе знать, ведь привычные товары уже имеют гораздо большие ценители, что сказывается на кошельках.

Май 2025 года ознаменовался очередным подорожанием продуктов , сообщает Politeka.

Люди уже не удивляются, но все чаще с тяжелым вздохом считают, сколько денег останется после визита в магазин.

По данным agronews, подсолнечное масло существенно прибавило в цене. Самая распространенная марка "Олейна" в бутылке 850 мл сейчас в среднем стоит почти 80 гривен.

В апреле цена была несколько ниже и держалась на уровне 77. В разных сетях ценники, конечно, отличаются. В Auchan можно найти за 74.90, в то время как у Novus придется отдать более 81 гривны за то же масло.

Другая популярная марка "Щедрый Дар" также пошла вверх. В мае бутылка стоит 80,66. Однако подорожание продуктов коснулось и мяса. Курятина, которая считается самым доступным товаром из этой категории, тоже сменяет ценник.

По словам представителя "Союза птицеводов Украины" Сергея Карпенко, мясо птицы с начала года выросло на 7 процентов, а в годовом измерении - более 11. Причины стандартные: расходы на корм для животных вырос вдвое. В Европе из-за птичьего гриппа уничтожено много племенного поголовья, а Украина зависит от импорта.

К этому прибавился рост налогов и нехватка персонала. Несмотря на все, курятина пока остается самой доступной. Комок стоит около 219 за килограмм, а бедра – 129. И напоследок – рыба.

В мае стоимость карпа выросла. Если месяц назад живую рыбу продавали за 149 за к, тело, то теперь средний ценник - 168. Обработанный карп обойдется в 213 гривен. Поэтому подорожание продуктов уже очень заметно сказывается на финансах обычных украинцев.

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