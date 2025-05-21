Робота для пенсіонерів в Миколаєві перестала бути чимось незвичним, тож розповідаємо про доступні варіанти.

Робота для пенсіонерів в Миколаєві є частиною життя багатьох людей, які не готові сидіти вдома, повідомляє Politeka.

Робота для пенсінерів в Миколаєві дає багатьом змогу залишатись у русі, відчувати себе корисним і потрібним. У місті є кілька актуальних вакансій, де саме досвід та відповідальність мають найбільше значення.

Одна з таких пропозицій - посада прибиральника службових приміщень. Потрібна пунктуальна людина без шкідливих звичок, готова працювати повний день. Графік з понеділка по п’ятницю. Субота і неділя вихідні. Робочий день триває з восьмої ранку до п’ятої вечора, у п’ятницю до половини четвертої.

Працівникам надають розвезення. Обов’язки стандартні: прибирання кабінетів, сходів, туалетів, винесення сміття. Оплата до дев’яти тисяч. Ще одна робота для пенсіонерів в Миколаєві — водій категорії С. Тут шукають людину, яка має відповідні документи та проживає в місті. Важливо, щоб водій був без шкідливих звичок і відповідально ставився до своїх обов'язків.

Машина п’ятитонна. Є експедитор, який допомагає з логістикою. Оплата варіюється від десяти до шістнадцяти тисяч гривень в місяць. Також є пропозиція у магазині Аврора. Це хороший варіант для активних людей, які хочуть змінити сферу діяльності або повернутися після перерви. Заробітна плата від 12500 до 14500.

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