Работа для пенсионеров в Николаеве перестала быть чем-то необычным, так что рассказываем о доступных вариантах.

Работа для пенсионеров в Николаеве есть частью жизни многих людей, которые не готовы сидеть дома, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Николаеве позволяет многим оставаться в движении, чувствовать себя полезным и нужным. В городе есть несколько актуальных вакансий, где опыт и ответственность имеют наибольшее значение.

Одно из таких предложений – должность уборщика служебных помещений. Нужен пунктуальный человек без вредных привычек, готовый работать полный день. График с понедельника по пятницу. Суббота и воскресенье по выходным. Рабочий день длится с восьми утра до пяти вечера, в пятницу до половины четвертого.

Работникам предоставляют развоз. Обязанности стандартные: уборка кабинетов, лестниц, туалетов, унос мусора. Оплата до девяти тысяч. Еще одна работа для пенсионеров в Николаеве – водитель категории С. Здесь ищут человека, имеющего соответствующие документы и проживающего в городе. Важно, чтобы водитель был без вредных привычек и ответственно относился к своим обязанностям.

Машина пятитонная. Есть экспедитор, помогающий с логистикой. Оплата варьируется от десяти до шестнадцати тысяч гривен в месяц. Также есть предложение в магазине Аврора. Это хороший вариант для активных людей, желающих изменить сферу деятельности или вернуться после перерыва. Зарплата от 12500 до 14500.

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