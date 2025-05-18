Подорожчання молочних продуктів у Миколаєві є однією з найбільш обговорюваних тем серед місцевих жителів.

Подорожчання молочних продуктів у Миколаєві викликало хвилю обговорень серед місцевих споживачів — ціни на базові товари зросли на десятки відсотків, повідомляє Politeka.

Моніторинг ми провели у місцевих супермаркетах мережі Сільпо.

Наприклад, за пляшку молока «Молокія» «Сонечко» 2,5% (900 г) тепер доведеться заплатити 51.99 грн. А ще кілька місяців тому цей самий об’єм коштував на третину дешевше.

Серед інших товарів, що подорожчали, — сметана «Селянська» 20% у упаковці 300 г, яка зараз коштує 72.49 грн. Також зросла ціна на вершки «Галичина» 15% (200 г) — до 46.99 грн. Усе це — щоденне споживання для багатьох родин, що тепер вимагає більших витрат.

Особливо помітно подорожчали тверді та кисломолочні сири. Наприклад, сир кисломолочний MiMiMilk 9% (350 г) коштує вже 88.99 гривень, а 100 г твердого сиру «Самбір Холандер» — 59.90 гривень. Йогурт «Яготинський» з чорницею 2,1% (260 г) наразі продається зі знижкою — 29.99 грн замість 46.39, але навіть зі знижкою ціна залишається високою для частини покупців.

Подорожчання молочних продуктів у Миколаєві пояснюється як зростанням вартості сировини, так і збоєм у логістиці та подорожчанням енергоносіїв. Експерти прогнозують, що розцінки можуть залишатися високими щонайменше до початку осені. Споживачам радять звертати увагу на акційні пропозиції та місцеві фермерські ринки як альтернативу супермаркетам.

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