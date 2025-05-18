Подорожание молочных продуктов в Николаеве является одной из самых обсуждаемых тем среди местных жителей.

Подорожание молочных продуктов в Николаеве вызвало волну обсуждений среди местных потребителей – цены на базовые товары выросли на десятки процентов, сообщает Politeka.

Мониторинг мы провели в местных супермаркетах сети Сильпо.

Например, за бутылку молока «Молокия» «Солнышко» 2,5% (900 г) теперь придется заплатить 51.99 грн. А еще несколько месяцев назад этот же объем стоил на треть дешевле.

Среди других подорожавших товаров — сметана «Крестьянская» 20% в упаковке 300 г, которая сейчас стоит 72.49 грн. Также выросла цена на сливки «Галичина» 15% (200 г) – до 46.99 грн. Все это ежедневное потребление для многих семей, что теперь требует больших затрат.

Особенно заметно подорожали твердые и кисломолочные сыры. Например, сыр кисломолочный MiMiMilk 9% (350 г) стоит уже 88.99 гривен, а 100 г сыра «Самбор Холандер» — 59.90 гривен. Йогурт «Яготинский» с черникой 2,1% (260 г) продается со скидкой — 29.99 грн вместо 46.39, но даже со скидкой цена остается высокой для части покупателей.

Подорожание молочных продуктов в Николаеве объясняется как ростом стоимости сырья, так и сбоем в логистике и удорожанием энергоносителей. Эксперты прогнозируют, что расценки могут оставаться высокими, по меньшей мере, до начала осени. Потребителям советуют обращать внимание на акционные предложения и местные фермерские рынки как альтернативу супермаркетам.

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