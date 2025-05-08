Безкоштовні продукти для ВПО у Миколаєві є рятівним колом для багатьох людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Безкоштовні продукти для ВПО у Миколаєві та іншу допомогу надають Caritas Ukraine та UNHCR Ukraine, повідомляє Politeka.

Програма передбачає не тільки безкоштовні продукти для ВПО у Миколаєві, а ще й турбується про покращенням житлових умов для переселенців.

Так, завдяки локальній ініціативі "Хвиля добра" від Карітасу УГКЦ, безкоштовні продукти для ВПО в Миколаєві отримали 27 родин, а також самотні люди, які живуть у місцях тимчасового перебування.

Це стало важливою підтримкою для тих, хто не має можливості самостійно закрити свої базові потреби. Окрім цього, внутрішньо переміщені особи, які проживають в нашому регіоні, можуть скористатися новою можливістю отримати підтримку у межах гуманітарного проєкту "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV".

Цей проєкт реалізується за співпраці з Caritas Ukraine та UNHCR Ukraine і передбачає реєстрацію помешкань, які потребують покращення умов проживання. Якщо ви вимушено залишили свій дім через війну і зараз перебуваєте у нашому облцентрі, Вознесенську, Шевченківській ОТГ чи Первомайській громаді, ця ініціатива для вас.

Вона пропонує реєстрацію помешкань, що потребують ремонту, зокрема для тих, хто не має змоги самостійно покращити умови проживання. Якщо ви живете в області в одній з перелічених громад і ваш будинок або квартира відповідають вимогам, ви можете подати заявку на участь у програмі.

Заявки можна подати за телефонами: 099 423 49 48 або 0-800-336-734 (пн-пт, з 09:30 до 16:00). Важливо пам'ятати, що реєстрація не гарантує автоматичне надання підтримки.

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