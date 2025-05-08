Бесплатные продукты для ВПЛ в Николаеве являются спасительным кругом для многих людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Николаеве и другую помощь оказывают Caritas Ukraine и UNHCR Ukraine, сообщает Politeka.

Программа предусматривает не только бесплатные продукты для ВПЛ в Николаеве, но и заботится об улучшении жилищных условий для переселенцев.

Так, благодаря локальной инициативе "Волна добра" от Каритаса УГКЦ, бесплатные продукты для ВПЛ в Николаеве получили 27 семей, а также одинокие люди, живущие в местах временного пребывания.

Это стало важной поддержкой для тех, у кого нет возможности самостоятельно закрыть свои базовые потребности. Кроме того, внутренне перемещенные лица, проживающие в нашем регионе, могут воспользоваться новой возможностью получить поддержку в рамках гуманитарного проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV".

Этот проект реализуется при сотрудничестве с Caritas Ukraine и UNHCR Ukraine и предусматривает регистрацию помещений, требующих улучшения условий проживания. Если вы вынужденно покинули свой дом из-за войны и сейчас находитесь в нашем облцентре, Вознесенске, Шевченковской ОТГ или Первомайском обществе, эта инициатива для вас.

Она предлагает регистрацию помещений, требующих ремонта, в частности для тех, кто не имеет возможности самостоятельно улучшить условия проживания. Если вы живете в области в одной из перечисленных общин и ваш дом или квартира отвечают требованиям, вы можете подать заявку на участие в программе.

Заявки можно подать по телефонам: 099 423 49 48 или 0-800-336-734 (пн-пт, с 09:30 до 16:00). Важно помнить, что регистрация не гарантирует автоматическое поддержку.

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