Подорожчання продуктів у Харкові вже давно було помічене місцевими мешканцями і це стало неприємною новиною.

Подорожчання продуктів у Харкові торкнулося багатьох базових позицій, без яких не обходиться жодна українська родина, повідомляє Politeka.

Звичайний похід до магазину тепер закінчується відчутним ударом по гаманцю. Згідно з оновленими даними Мінфіну, подорожчання продуктів у Харкові у травні 2025 року торкнулося майже всіх категорій.

Кілограм пшеничного хліба з борошна вищого ґатунку коштував в квітні 42.20 грн, з першого ґатунку - 43.97. Житній або житньо-пшеничний хліб обходився у 40.54 за кілограм. Батон 500 г коштував 26.18. Макарони з м’яких сортів пшениці можна було придбати за 33.52 за кіло. Борошно - 21.82, гречка - 37.46, рис - 54.10. Пшоно коштувало в середньому 28.86.

У м’ясному відділі ситуація не краща. Кілограм яловичини коштував 285.93, свинини - 221.82, курячої тушки - 100.06, філе - 185 гривень. Молочна продукція теж злетіла вверх. Літр пастеризованого молока жирністю до 2.6% коштував у квітні 52.15. М’які сири - 202.90 за кіло, сметана до 15% жирності - 149.69.

У травні ціни в АТБ підтверджують загальну динаміку подорожчання продуктів у Харкові. За молоко «Ферма» жирністю 3.2% (869 г) доведеться заплатити 60.80. «Яготинське для дітей» у тетрапаці 995 г - 72.80. Сметана «ПростоНаше» 20% (318 г) - 56.50. Сир кисломолочний «Білоцерківський» 9% (389 г) — 90.60, «Молокія» 9% (382 г) - 94.30.

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