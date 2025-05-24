Подорожание продуктов в Харькове уже давно было подмечено местными жителями и это стало неприятной новостью.

Подорожание продуктов в Харькове затронуло многие базовые позиции, без которых не обходится ни одна украинская семья, сообщает Politeka.

Обычный поход в магазин теперь заканчивается ощутимым ударом по кошельку. Согласно обновленным данным Минфина, подорожание продуктов в Харькове в мае 2025 года коснулось почти всех категорий.

Килограмм пшеничного хлеба из муки высшего сорта стоил в апреле 42.20 грн, с первого сорта – 43.97. Ржаной или ржано-пшеничный хлеб обходился в 40.54 за килограмм. Цена батон 500 г раньше составляла 26.18. Макароны из мягких сортов пшеницы можно было приобрести в 33.52 за кило. Мука – 21.82, гречка – 37.46, рис – 54.10. Пшено стоило в среднем 28.86.

В мясном отделе ситуация не лучше. Килограмм говядины стоил 285.93, свинины – 221.82, куриной тушки – 100.06, филе – 185 гривен. Молочная продукция тоже взмыла вверх. Литр пастеризованного молока жирностью до 2,6% стоил в апреле 52,15. Мягкие сыры – 202.90 за кило, сметана до 15% жирности – 149.69.

В мае цены в АТБ подтверждают общую динамику подорожания продуктов в Харькове. За молоко "Ферма" жирностью 3.2% (869 г) придется заплатить 60.80. «Яготинское для детей» в тетрапаке 995 г – 72.80. Сметана «ПростоНаше» 20% (318 г) – 56.50. Сыр кисломолочный «Белоцерковский» 9% (389 г) – 90.60, «Молокия» 9% (382 г) – 94.30.

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