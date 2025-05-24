Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві є постійно і стала справжнім рятівним колом для людей у складних обставинах.

У час, коли ціни зростають швидше, ніж пенсії, а витрати на ліки та комуналку тиснуть дедалі більше, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві є чи не єдиною можливістю втриматися на плаву, повідомляє Politeka.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві стала доступнішою завдяки цифровим сервісам. Подати заявку тепер можна з дому, буквально в кілька кліків. Не потрібно нікуди їхати, чекати у черзі чи приносити стоси паперів.

Електронну форму можна заповнити на Порталі послуг, вона автоматично потрапляє до міського голови. За це відповідає Департамент інформаційно-комунікаційних технологій столиці.

Як повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, за два перші місяці 2025 року до міста надійшло понад 26 тисяч заяв. Це люди, які не з чуток знають, що таке складні обставини. Сума, на яку подали заявки, вже перевищила 110 мільйонів гривень.

Для порівняння, протягом усього 2024 року кількість звернень перевищила 106 тисяч. Виплату можуть отримати лише ті, хто справді її потребує. Є кілька важливих умов. Середньомісячний дохід на одного члена родини не повинен перевищувати 4722 гривні.

Крім того, потрібно надати документи, які підтверджують складні життєві обставини. Це може бути хвороба, самотність, втрата годувальника чи інша критична ситуація.Якщо всі вимоги виконані, заявник має шанс отримати одноразову фінансову підтримку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві залишається відкритою можливістю для тих, кому зараз найважче. І якщо ви чи ваші рідні опинилися в ситуації, коли фінансів не вистачає навіть на базові потреби, не бійтеся звертатися.

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