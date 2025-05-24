Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве постоянно и стала настоящим спасительным кругом для людей в сложных обстоятельствах.

В то время, когда цены растут быстрее, чем пенсии, а расходы на лекарства и коммуналку давят все больше, гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве является едва ли не единственной возможностью удержаться на плаву, сообщает Politeka.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве стала доступнее благодаря цифровым сервисам. Подать заявку теперь можно из дома буквально в несколько кликов. Не нужно никуда ехать, ждать в очереди или приносить кипы бумаг.

Электронную форму можно заполнить на Портале услуг, она автоматически попадает в городской голову. За это отвечает Департамент информационно-коммуникационных технологий столицы.

Как сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, за два первых месяца 2025 года в город поступило более 26 тысяч заявлений. Это люди, которые не понаслышке знают, что такое сложные обстоятельства. Сумма, на которую подали заявки, уже превысила 110 миллионов гривен.

Для сравнения, в течение всего 2024 количество обращений превысило 106 тысяч. Выплату могут получить только те, кто действительно в ней нуждается. Есть несколько важных условий. Среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 4722 гривны.

Кроме того, нужно предоставить документы, подтверждающие сложные жизненные обстоятельства. Это может быть болезнь, одиночество, потеря кормильца или другая критическая ситуация. Если все требования выполнены, у заявителя есть шанс получить одноразовую финансовую поддержку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве остается открытой возможностью для тех, кому сейчас тяжелее всего. И если вы или ваши родные оказались в ситуации, когда финансов не хватает даже на базовые нужды, не бойтесь обращаться.

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