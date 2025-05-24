У час, коли старші люди залишаються серед найбільш вразливих, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові стає в нагоді.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові надається завдяки роботі благодійної організації «Карітас», повідомляє Politeka.

Сама ініціатива реалізується в межах міжнародного проєкту Emergency Appeal 24, за підтримки Caritas Internationalis та Карітасу України. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові надається тим, хто постраждав від війни.

З огляду на складну ситуацію та евакуацію з небезпечних регіонів, організації зосередились на тих, хто має найменше ресурсів і підтримки. У межах цієї ініціативи гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові включає найнеобхідніше.

Йдеться про гігієнічні засоби для різних категорій людей, продуктові набори, а також спальні мішки, які можуть стати критично важливими під час переміщення або відсутності стабільного житла.

Окрім цього, в області функціонує спеціальний транзитний пункт. Його створили для тих, хто змушений був покинути свої домівки. Тут координують евакуацію та допомагають людям зорієнтуватися в нових умовах.

Також підтримка продовжує надходити і від фонду «Карітас-Спес». Саме він організовує роздачу продуктових наборів у центрі міста. Роздача відбувається за адресою вулиця Гоголя, 4 у визначені дні з 10:00 до 13:00.

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