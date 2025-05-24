В то время, когда пожилые люди остаются среди самых уязвимых, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове пригодится.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется благодаря работе благотворительной организации "Каритас", сообщает Politeka.

Сама инициатива реализуется в рамках международного проекта Emergency Appeal 24 при поддержке Caritas Internationalis и Каритаса Украины. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется пострадавшим от войны.

Учитывая сложную ситуацию и эвакуацию из опасных регионов, организации сосредоточились на тех, кто имеет меньше ресурсов и поддержки. В рамках этой инициативы гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове включает в себя самое необходимое.

Речь идет о гигиенических средствах для разных категорий людей, продуктовых наборах, а также спальных мешках, которые могут стать критически важными при перемещении или отсутствии стабильного жилья.

Кроме того, в области функционирует специальный транзитный пункт. Его создали для тех, кто вынужден был покинуть свои дома. Здесь координируют эвакуацию и помогают людям сориентироваться в новых условиях.

Также поддержка продолжает поступать и от фонда "Каритас-Спес". Он организует раздачу продуктовых наборов в центре города. Раздача производится по адресу улица Гоголя, 4 в определенные дни с 10:00 до 13:00.

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