У Чернігові пенсіонер змушений був роками доводити, що має право на пенсію у повному обсязі, тож все це перетворилося в судову тяганину.

Пенсійний фонд не виплачував громадянину пенсію в Чернігові, тож накопичилась значна сума, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Деснянського районного суду міста, історія про те, як пенсія в Чернігові перетворилася на справжню боротьбу за справедливість, почалася зі звернення чоловіка до ПФУ.

Згідно з рішенням суду, фонд мав компенсувати чоловіку 252 505 гривень. Йшлося про період із вересня 2021 по липень 2024 року, коли йому виплачували менше восьми мінімальних пенсій в Чернігові за віком. Однак грошей не було.

У хід пішов виконавчий лист, але навіть після набуття рішенням законної сили ситуація не зрушила з мертвої точки. Тоді громадянин вирішив вимагати ще й моральну компенсацію — 150 тисяч гривень за те, що постійне ігнорування його прав призвело до душевних страждань.

Представники Пенсійного фонду в суді, все заперечували. Мовляв, жодних доказів моральної шкоди немає, не доведено, що позовна сторона справді страждала настільки, щоб це можна було кваліфікувати як приниження чи емоційну травму.

У результаті Деснянський районний суд став на бік позивача частково. Замість 150 000 моральної шкоди, які він вимагав, ПФУ зобов'язали виплатити лище 7 тисяч. Тож тепер до суми невиплаченого грошового забезпечення додалося ще трохи.

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