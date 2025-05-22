В Чернигове пенсионер вынужден был годами доказывать, что имеет право на пенсию в полном объеме, и все это превратилось в судебную тяжбу.

Пенсионный фонд не выплачивал гражданину пенсию в Чернигове и накопилась значительная сумма, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Деснянского районного суда города, история о том, как пенсия в Чернигове превратилась в настоящую борьбу за справедливость, началась с обращения мужчины в ПФУ.

Согласно решению суда, фонд должен был компенсировать мужчине 252 505 гривен. Речь шла о периоде с сентября 2021 по июль 2024, когда ему выплачивали менее восьми минимальных пенсий в Чернигове по возрасту. Однако денег не было.

В ход пошло исполнительное письмо, но даже после вступления решения в законную силу ситуация не сдвинулась с мертвой точки. Тогда гражданин решил потребовать еще и моральную компенсацию — 150 тысяч гривен за то, что постоянное игнорирование его прав привело к душевным страданиям.

Представители Пенсионного фонда в суде все возражали. Мол, никаких доказательств морального вреда нет, не доказано, что исковая сторона действительно страдала так, чтобы это можно было квалифицировать как унижение или эмоциональную травму.

В результате Деснянский районный суд принял сторону истца частично. Вместо 150 тысяч морального ущерба, которые он требовал, ПФУ обязали выплатить только 7 тысяч. Теперь к сумме невыплаченного обеспечения прибавилось еще немного.

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