Пенсія в Чернігові ледь не обернулася для чоловіка з інвалідністю ускладненням на кілька десятків тисяч гривень.

Пенсійний фонд нарахував чоловікові зайву пенсію в Чернігові, а потім зажадав повернути понад 27 тисяч, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Деснянського районного суду міста, ситуація почалася ще у квітні 2023 року. Чоловік, який має статус учасника бойових дій і третю групу інвалідності, пов’язану зі службою в армії, почав отримувати пенсію в Чернігові.

Пенсійна справа була оформлена офіційно, з усіма документами, включаючи висновок МСЕК, де йшлося про призначення інвалідності до травня 2024 року.

Початково розмір пенсії в Чернігові, враховуючи доплати як для інваліда війни, складав трохи більше 7 тисяч гривень. Усе, здавалося, було прозоро і по закону. Але ближче до кінця 2023 року ситуацію переглянули. І виявилося, що розмір виплат мав бути меншим: близько 4 200 гривень.

Так виникла переплата за кілька місяців на суму 27 536. Її Пенсійний фонд і вимагав повернути. Проте суд вирішив інакше. У рішенні Деснянського райсуду йдеться, що у фонду не було жодних доказів того, що громадянин навмисно ввів когось в оману чи подавав неправдиву інформацію.

Вимлати отримувалися цілком законно і зловживани чи недостовірної інформації з боку громадянина не було. Отже, повертати гроші йому не доведеться, тому що позов Пенсійного фонду залишився незадоволеним.

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