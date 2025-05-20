Пенсия в Чернигове едва не обернулась для мужчины с инвалидностью осложнением в несколько десятков тысяч гривен.

Пенсионный фонд насчитал мужчине лишнюю пенсию в Чернигове, а затем потребовал вернуть более 27 тысяч, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Деснянского районного суда города, ситуация началась еще в апреле 2023 года. Человек, имеющий статус участника боевых действий и третью группу инвалидности, связанную со службой в армии, начал получать пенсию в Чернигове.

Пенсионное дело было оформлено официально, со всеми документами, включая заключение МСЭК, где речь шла о назначении инвалидности до мая 2024 года.

Первоначально размер пенсии в Чернигове, учитывая доплаты как для инвалида войны, составлял чуть больше 7 тысяч гривен. Все, казалось, было прозрачно и по закону. Но ближе к концу 2023 года ситуация была пересмотрена. И оказалось, что размер выплат должен быть меньше: около 4 200 гривен.

Так возникла переплата за несколько месяцев на сумму 27536. Ее Пенсионный фонд и требовал вернуть. Однако суд решил по-другому. В решении Деснянского райсуда говорится, что у фонда не было никаких доказательств того, что гражданин намеренно ввел кого-то в заблуждение или подавал ложную информацию.

Вымлаты получались вполне законно и злоупотребления или недостоверной информации со стороны гражданина не было. Следовательно, возвращать деньги ему не придется, потому что иск Пенсионного фонда остался неудовлетворен.

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