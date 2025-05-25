Якщо ви шукаєте роботу для ВПО в Полтаві, то кілька цих вакансій можуть стати вам у нагоді.

Робота для ВПО в Полтаві пропонує різноманітні можливості для працевлаштування, повідомляє Politeka.

Від мережі магазинів «Аврора» надходять запрошення на посади продавця(-чині) та інспектора(-ки) з безпеки. Для продавців важливі такі завдання, як викладка товарів, контроль цінників та підтримка порядку в торговельній залі. Передбачається гнучкий графік, зарплату від 11 200 грн, а також 15% знижки на товари мережі. В команді «Аврора» цінують навчання, розвиток і підтримку преселенців.

Для інспекторів з безпеки – контроль за товарами «групи ризику», робота з відеоспостереженням та взаємодія з державними структурами. Зарплата починається від 18 000 грн, передбачена компенсація проїзду, офіційне оформлення та можливість професійного зростання.

Також у Полтаві шукають вчителів англійської та молодших класів у дитячий центр, який працює з дітьми з родин ВПО та військових. Педагоги отримують стабільну зарплату до 27 000 грн, можливості для розвитку та роботу в підтримуючому колективі.

Ці вакансії відкривають реальні шанси знайти роботу ВПО в Полтаві, адаптуватися та будувати нове життя.