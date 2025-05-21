Історія про те, як пенсія в Полтаві стала справжнім випробуванням, розгорнулася довкола на перший погляд дрібної деталі.

Чоловік звернувся до Пенсійного фонду з надією оформити пенсію в Полтаві, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Кобеляцького районного суду, громадянин отримав відмову. В архівній довідці по батькові заявника зазначено неповністю, це і стало причиною суперечки з пенсією в Полтаві.

Оскільки на цей час підприємство, яке могло б завірити належним чином виправлення в архівній довідці, припинило свою діяльність, а іншим шляхом розв'язати питання належності правовстановлюючих документів чоловік не може. Суд з'ясував, що громадянин у 1981–1996 роках працював у колгоспі імені Петровського.

Трудова книжка колгоспника, заповнена російською мовою. На цей час йому виповнилось 60 років. З метою надання підтвердження про отриману за час роботи заробітну плату, він отримав у трудовому архіві Кобеляцької міської ради Полтавського району Полтавської області довідку № В-01-09/19 від 22.01.2025 року.

Двоє громадян розповіли, що працювали разом з ним та проживають в одному населеному пункті. Інші особи з таким же повним прізвищем, ім'ям і по батькові в колгоспі не працювали. В селі є два брати заявника, які мають прізвище, однак різні імена.

Тому після всіх з'ясувань позов чоловіка задовольнили. А це означає, що він таки має отримати пенсію в Полтаві.

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