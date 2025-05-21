История о том, как пенсия в Полтаве стала настоящим испытанием, развернулась на первый взгляд мелкой детали.

Мужчина обратился в Пенсионный фонд с надеждой оформить пенсию в Полтаве , сообщает Politeka.

Как говорится в решении Кобеляцкого районного суда, гражданин получил отказ. В архивной справке отчества заявителя указано неполностью, это и стало причиной спора с пенсией в Полтаве.

Поскольку в настоящее время предприятие, которое могло бы заверить должным образом исправление в архивной справке, прекратило свою деятельность, а другим путем решить вопрос о принадлежности правоустанавливающих документов человек не может. Суд выяснил, что гражданин в 1981-1996 годах работал в колхозе имени Петровского.

Трудовая книга колхозника, заполненная на русском языке. К этому времени ему исполнилось 60 лет. С целью предоставления подтверждения о полученной за время работы заработной плате он получил в трудовом архиве Кобеляцкого городского совета Полтавского района Полтавской области справку № В-01-09/19 от 22.01.2025 года.

Два гражданина рассказали, что работали вместе с ним и проживают в одном населенном пункте. Другие лица с такой же полной фамилией, именем и отчеством в колхозе не работали. В селе есть два брата заявителя, которые имеют фамилию, однако разные имена.

Поэтому после всех выяснений иск мужчину удовлетворили. А это значит, что он должен получить пенсию в Полтаве.

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