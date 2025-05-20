У Кропивницькому розгорнулась непроста історія довкола пенсії за вислугу років, тож розповідаємо про цей випадок детальніше.

Поліцейський, який повернувся на службу, не повідомив про це Пенсійний фонд і тепер змушений компенсувати понад сто тисяч гривень виплаченої пенсії в Кропивницькому, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Гайворонського районного суду, пенсія в Кропивницькому стала предметом судового розгляду після того, як виявилось, що чоловік, який отримував виплати за вислугу років, ще у серпні 2021 року поновився на службі в Національній поліції. Але про цей факт не повідомив органи Пенсійного фонду.

А це, згідно з законом, означає втрату права на пенсію в Кропивницькому на період служби. Незважаючи на це, виплати продовжували надходити, і в результаті утворилась переплата в сумі 100 291 гривня.

Початок цієї історії сягає 2018 року, коли громадянину офіційно призначили забезпечення за вислугу відповідно до чинного законодавства.

Він подав відповідну заяву, а також підписав документ, в якому зобов'язувався у разі працевлаштування або будь-яких змін у життєвій ситуації повідомити про це ПФУ у п’ятиденний строк.

Пенсійний фонд виявив порушення лише після обробки списків працюючих пенсіонерів, де знайшли його прізвище серед співробітників поліції Києва. Вони неодноразово надсилали на його ім’я повідомлення про необхідність повернення переплачених коштів. Та результату це не дало, і питання вирішувалось уже в залі суду.

Суд визнав, що чоловік свідомо не повідомив про своє повернення на службу, чим порушив закон і спричинив незаконне нарахування грошей, тому йому потрібно буде їх повернути.

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