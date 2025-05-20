В Кропивницком развернулась непростая история вокруг пенсии за выслугу лет, так что рассказываем об этом случае подробнее.

Вернувшийся на службу полицейский не сообщил об этом Пенсионному фонду и теперь вынужден компенсировать более ста тысяч гривен выплаченной пенсии в Кропивницком, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Гайворонского районного суда, пенсия в Кропивницком стала предметом судебного разбирательства после того, как оказалось, что мужчина, получавший выплаты за выслугу лет, еще в августе 2021 года возобновился на службе в Национальной полиции. Но об этом факте не сообщили органы Пенсионного фонда.

А это, согласно закону, означает потеря права на пенсию в Кропивницком на период службы. Несмотря на это, выплаты продолжали поступать, и в результате образовалась переплата в сумме 100 291 гривна.

Начало этой истории достигает 2018 года, когда гражданину официально назначили обеспечение за выслугу в соответствии с действующим законодательством.

Он подал соответствующее заявление, а также подписал документ, обязывающий в случае трудоустройства или любых изменений в жизненной ситуации сообщить об этом ПФУ в пятидневный срок.

Пенсионный фонд обнаружил нарушения только после обработки списков работающих пенсионеров, где нашли его фамилию среди сотрудников полиции Киева. Они неоднократно посылали на его имя уведомления о необходимости возврата переплаченных средств. Но результата это не дало и вопрос решался уже в зале суда.

Суд признал, что мужчина сознательно не сообщил о своем возвращении на службу, чем нарушил закон и повлек за собой незаконное начисление денег, поэтому ему нужно будет их вернуть.

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