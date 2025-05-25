Если вы ищете работу для ВПЛ в Полтаве, то несколько этих вакансий могут пригодиться вам.

Работа для ВПЛ в Полтаве предлагает различные возможности для трудоустройства, сообщает Politeka.

От сети магазинов «Аврора» поступают приглашения на должности продавца (-чине) и инспектора (-ки) по безопасности. Для продавцов важны такие задачи как выкладка товаров, контроль ценников и поддержание порядка в торговом зале. Предусматривается гибкий график, зарплату от 11200 грн, а также 15% скидки на товары сети. В команде «Аврора» ценят обучение, развитие и поддержку переселенцев.

Для инспекторов безопасности – контроль за товарами «группы риска», работа с видеонаблюдением и взаимодействие с государственными структурами. Зарплата начинается от 18 000 грн, предусмотрена компенсация проезда, официальное оформление и возможность профессионального роста.

Также в Полтаве ищут учителей английского и младших классов в детский центр, который работает с детьми из семей ВПЛ и военных. Педагоги получают стабильную зарплату до 27 000 грн., возможности для развития и труд в поддерживающем коллективе.

Эти вакансии открывают реальные шансы найти работу ВПЛ в Полтаве, адаптироваться и строить новую жизнь.