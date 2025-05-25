Работа для ВПЛ в Полтаве предлагает различные возможности для трудоустройства, сообщает Politeka.
От сети магазинов «Аврора» поступают приглашения на должности продавца (-чине) и инспектора (-ки) по безопасности. Для продавцов важны такие задачи как выкладка товаров, контроль ценников и поддержание порядка в торговом зале. Предусматривается гибкий график, зарплату от 11200 грн, а также 15% скидки на товары сети. В команде «Аврора» ценят обучение, развитие и поддержку переселенцев.
Для инспекторов безопасности – контроль за товарами «группы риска», работа с видеонаблюдением и взаимодействие с государственными структурами. Зарплата начинается от 18 000 грн, предусмотрена компенсация проезда, официальное оформление и возможность профессионального роста.
Также в Полтаве ищут учителей английского и младших классов в детский центр, который работает с детьми из семей ВПЛ и военных. Педагоги получают стабильную зарплату до 27 000 грн., возможности для развития и труд в поддерживающем коллективе.
Эти вакансии открывают реальные шансы найти работу ВПЛ в Полтаве, адаптироваться и строить новую жизнь.
Все желающие могут обращаться непосредственно к работодателям за указанными контактами и узнать больше об условиях труда.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, о новых правилах для переселенцев: кто останется без выплат в 2025 году
Также Politeka писала, кто получит повышенные выплаты в мае, названные суммы.
Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: как получить.