Місцеві мешканці дедалі частіше раціонально обдумують кожну свою покупку через подорожчання консервів у Запоріжжі.

Подорожчання консервів у Запоріжжі, яке зафіксували в травні, дуже відчувається в повсякденних покупках, повідомляє Politeka.

За оновленими даними Мінфіну, індекс споживчих цін на цю продукцію у травні 2025 року склав 100,43 відсотка. Це означає, що порівняно з квітнем, коли індекс становив 99,89 відсотка, споживачі вже платять більше.

У середньому подорожчання консервів у Запоріжжі відбулося на 0,43 відсотка. Формально не так і багато, але в реальності навіть ці кілька відсотків впливають на сімейний бюджет.

Подорожчання консервів у Запоріжжі торкнулося різних груп продуктів. Серед овочевих - ціни варіюються значно. Наприклад, зелений горошок у банці 410 грамів можна знайти за 42,99 гривень, а ось у варіанті від бренду Верес за 400 г доведеться віддати вже понад 53.

Кабачкова ікра теж виросла у вартості. Її цінник коливається від 61 гривні до майже 81 за банку, залежно від виробника та ваги. Найдешевший варіант консервованої кукурудзи коштує трохи більше 36 гривень. Мариновані огірки теж додали у ціні. Банка від бренду Ніжин вагою 920 г коштує вже понад 175.

Ще одна категорія, де стрибок помітний - оливки. Навіть найменші банки зелених оливок без кісточки коштують майже 40 грн. А от великі упаковки чорних або зелених оливок з кісточками піднімають планку до 100 і вище.

У сегменті рибних товарів ситуація не краща. Бички в томатному соусі обійдуться покупцю у понад 106 грн за 230 г. Сардини трохи дешевші - близько 66.

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