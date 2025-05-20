Підвищення тарифів на газ у Запоріжжі включає додаткову плату за розподіл, повідомляє Politeka.

Як інформує компанія "Газмережі", йдеться про так звану третю платіжку, яка стосується технічного обслуговування будинків та перевірки газових систем.

Фахівці наголошують: мета нововведення — забезпечення безпеки у багатоквартирних будинках. Перевірки охоплюватимуть як внутрішньобудинкові мережі, так і газове обладнання. Частота таких оглядів залежить від віку будинку — якщо йому менше 25 років, перевірка проводиться раз на п’ять років, якщо більше — раз на три.

У "Газмережах" підкреслюють, що без регулярного технічного обслуговування значно зростає ризик аварій та витоків газу. Тому ця послуга є обов’язковою та включатиметься у рахунки автоматично. Для мешканців Запоріжжя це означає збільшення підсумкових сум у травневих платіжках.

Водночас підвищення тарифів на газ у Запоріжжі викликає занепокоєння серед споживачів, адже додаткові витрати суттєво вплинуть на сімейні бюджети. Громадяни вже зараз закликають до прозорості у формуванні тарифів і пояснень щодо складу нових послуг.

У свою чергу постачальники наголошують: рішення ухвалено на державному рівні та є частиною загальної стратегії модернізації газової інфраструктури.

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