Повышение тарифов на газ в Запорожье включает в себя дополнительную плату за распределение, сообщает Politeka.

Как информирует компания "Газмережи", речь идет о так называемой третьей платежке, которая касается технического обслуживания домов и проверки газовых систем.

Специалисты отмечают: цель новшества - обеспечение безопасности в многоквартирных домах. Проверки будут охватывать как внутридомовые сети, так и газовое оборудование. Частота таких осмотров зависит от возраста дома – если ему меньше 25 лет, проверка проводится раз в пять лет, если больше – раз в три.

В "Газсетях" подчеркивают, что без регулярного технического обслуживания значительно возрастает риск аварий и утечек газа. Поэтому эта услуга обязательна и будет включаться в счета автоматически. Для жителей Запорожья это означает увеличение сумм в майских платежках.

В то же время, повышение тарифов на газ в Запорожье вызывает обеспокоенность среди потребителей, ведь дополнительные расходы существенно повлияют на семейные бюджеты. Граждане уже сейчас призывают к прозрачности в формировании тарифов и пояснений о составе новых услуг.

В свою очередь, поставщики отмечают: решение принято на государственном уровне и является частью общей стратегии модернизации газовой инфраструктуры.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график автобусов в Запорожье: жителей предупредили об изменениях по пути.

Також Politeka писала, Помощь на аренду жилья в Запорожье: как принять участие в проекте.

Как сообщала Politeka, Работа в Запорожье: ищут пенсионеров для несложной работы, готовы платить от 15 тысяч гривен.