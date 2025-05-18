Місцеві відзначають, що грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі стає для багатьох, хто опинився у складних обставинах, рятувальним колом.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі стала більш доступною та значущою завдяки оновленим програмам, які реалізує ООН, повідомляє Politeka.

Наразі міжнародна організація підвищила розмір виплат, а також спростила процедуру подачі заявок. Тепер грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається як особисто у спеціальних пунктах, так і дистанційно, що особливо важливо для людей поважного віку та з обмеженими можливостями.

Агентство ООН у справах біженців в Україні збільшило розмір фінансової підтримки для українців, які постраждали від війни. Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі покликана забезпечити мінімальні потреби, такі як тимчасове житло, харчування, засоби особистої гігієни.

На офіційному сайті організації повідомляють, що з 1 жовтня 2025 року сума збільшилася до 3600 гривень на кожного члена домогосподарства. Раніше це було 2200 грн. Це значне підвищення покликане компенсувати зростання витрат та полегшити життя найбільш вразливим категоріям населення.

Виплати доступні не лише для внутрішньо переміщених осіб, а й для тих, хто повернувся додому, навіть якщо це відбулося нещодавно або після тривалого перебування за кордоном. Заявки приймають ще з січня в спеціально відкритих пунктах у різних містах, серед яких і наш облцентр.

Вся інформація про адреси, години роботи пунктів, а також контакти для зв’язку є на сайті фонду. Крім того, можна отримати консультацію через Telegram-канал організації або зателефонувати на гарячу лінію 0 800 307 711.

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