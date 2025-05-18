Местные отмечают, что денежная помощь для пенсионеров в Запорожье становится для многих оказавшихся в сложных обстоятельствах спасательным кругом.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье стала более доступной и значимой благодаря обновленным программам, реализуемым ООН, сообщает Politeka.

В настоящее время международная организация повысила размер выплат, а также упростила процедуру подачи заявок. Теперь денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется как лично в специальных пунктах, так и дистанционно, что особенно важно для людей преклонных лет и с ограниченными возможностями.

Агентство ООН по делам беженцев в Украине увеличило размер финансовой поддержки для пострадавших от войны украинцев. Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье призвано обеспечить минимальные потребности, такие как временное жилье, питание, средства личной гигиены.

На официальном сайте организации сообщают, что с 1 октября 2025 года сумма увеличилась до 3600 гривен на каждого члена домохозяйства. Ранее это было 2200 грн. Это значительное повышение призвано компенсировать рост расходов и облегчить жизнь наиболее уязвимым категориям населения.

Выплаты доступны не только для внутренне перемещенных лиц, но и для вернувшихся домой, даже если это произошло недавно или после длительного пребывания за границей. Заявки принимают с января в специально открытых пунктах в разных городах, среди которых и наш облцентр.

Вся информация об адресах, часах работы пунктов, а также контакты для связи есть на сайте фонда. Кроме того, можно получить консультацию через Telegram-канал организации или позвонить по телефону на горячую линию 0 800 307 711.

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