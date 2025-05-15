Новий графік транспорту у Запоріжжі буде організовано лише тимчасово.

З'явилося попередження про тимчасові зміни у роботі тролейбусних маршрутів принесуть новий графік транспорту у Запоріжжі, повідомляє Politeka.net.

Міська рада подала деталі про тимчасові зміни у транспортному русі.

Пасажирів попередили про зміни, що торкнуться руху тролейбусів. 16 травня з 10:30 до 12:00 на проспекті Соборному буде тимчасово припинено рух тролейбусів за маршрутами №3, №8 та №14 на ділянці від вулиці Д. Донцова до вулиці Української.

Оновлений розклад та зміни пов’язані з проведенням робіт з заміни аварійних опор контактної мережі на цій ділянці.

У цей час новий графік транспорту у Запоріжжі буде організовано наступним чином:

Маршрут №3 «4-й Південний мкрн – вул. Піщана» працюватиме двома тролейбусами з автономним ходом, за затвердженою схемою: «вул. Піщана – пл. Профспілок», «4-й Південний мкрн – Вокзал Запоріжжя-ІІ».

Маршрут №8 «Сімферопольське шосе – Завод «Запоріжкабель»» – один тролейбус з автономним ходом за схемами «Завод «Запоріжкабель» – вул. Сєдова», «Сімферопольське шосе – Вокзал Запоріжжя-ІІ».

Маршрут №14 «Сімферопольське шосе – Набережна» – один тролейбус з автономним ходом, за схемами «Набережна – вул. Сєдова», «Сімферопольське шосе – Вокзал Запоріжжя-ІІ».

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