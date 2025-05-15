Новый график транспорта в Запорожье будет организован только временно.

Появилось предупреждение о временных изменениях в работе троллейбусных маршрутов, принесут новый график транспорта в Запорожье, сообщает Politeka.net.

Городской совет представил детали о временных изменениях в транспортном движении.

Пассажиров предупредили об изменениях, касающихся движения троллейбусов. 16 мая с 10.30 до 12.00 на проспекте Соборном будет временно приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №3, №8 и №14 на участке от улицы Д. Донцова на улице Украинской.

Обновленное расписание и изменения, связанные с проведением работ по замене аварийных опор контактной сети на этом участке.

В настоящее время новый график транспорта в Запорожье будет организован следующим образом:

Маршрут №3 «4-й Южный мкрн – ул. Песчаная будет работать двумя троллейбусами с автономным ходом, по утвержденной схеме: ул. Песчаная – пл. Профсоюзов», «4-й Южный мкрн – Вокзал Запорожье-II».

Маршрут №8 «Симферопольское шоссе – Завод «Запорожкабель» – один состав с автономным ходом по схемам «Завод «Запорожкабель» – ул. Седова», «Симферопольское шоссе – Вокзал Запорожье-II».

Рейс №14 «Симферопольское шоссе – Набережная» – один троллейбус с автономным ходом, по схемам «Набережная – ул. Седова», «Симферопольское шоссе – Вокзал Запорожье-II».

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