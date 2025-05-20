Местные жители все чаще рационально обдумывают каждую свою покупку из-за подорожания консервов в Запорожье.

Подорожание консервов в Запорожье , которое зафиксировали в мае, очень чувствуется в повседневных покупках, сообщает Politeka.

По обновленным данным Минфина, индекс потребительских цен на эту продукцию в мае 2025 года составил 100,43 процента. Это означает, что по сравнению с апрелем, когда индекс составил 99,89 процента, потребители уже платят больше.

В среднем подорожание консервов в Запорожье вышло на 0,43 процента. Формально не так много, но в реальности даже эти несколько процентов влияют на семейный бюджет.

Подорожание консервов в Запорожье коснулось разных групп продуктов. Среди овощных – цены варьируются значительно. К примеру, зеленый горошек в банке 410 граммов можно найти за 42,99 гривен, а вот в варианте от бренда Верес за 400 г придется отдать уже более 53.

Кабачковая икра тоже выросла в стоимости. Ее ценник колеблется от 61 гривны до почти 81 по банку, в зависимости от производителя и веса. Самый дешевый вариант консервированной кукурузы стоит чуть больше 36 гривен. Маринованные огурцы тоже прибавили в цене. Банка от бренда Нежин весом 920 г стоит уже больше 175.

Еще одна категория, где скачок заметен – оливки. Даже самые маленькие банки зеленых оливок без косточки стоят почти 40 грн. А вот большие упаковки черных или зеленых оливок с косточками приподнимают планку до 100 и выше.

В сегменте рыбных товаров ситуация не лучше. Бычки в томатном соусе обойдутся покупателю более чем в 106 грн за 230 г. Сардины немного дешевле - около 66.

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