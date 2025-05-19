Якщо ви шукаєте безкоштовне житло для ВПО в Харкові, то кілька цих варіантів можуть вам сподобатися.

У травні доступні кілька варіантів безкоштовного житла для ВПО у Харкові, які можуть стати тимчасовим чи довгостроковим прихистком для переселенців, повідомляє Politeka.

Йдеться про пропозиції від небайдужих громадян, які готові надати будинки у сільській місцевості для тих, хто цього найбільше потребує.

Перший варіант — будинок у Харківській області поруч із залізничною станцією та автобусною зупинкою. У ньому три спальних місця, зручності — на вулиці, опалення дров'яне. Житло орієнтоване на людей без шкідливих звичок, перевага надається порядним сім'ям або окремим особам, які потребують тимчасового прихистку.

Другий варіант розташований у Лозівському районі Харківської області. Будинок надається довгостроково для одинокого чоловіка, бажано бджоляра. Приміщення з пічним опаленням, зручності на дворі, є дрова, а також земельна ділянка під сад або город. За потреби власники допоможуть оформити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Третя пропозиція — для жінки з дитиною, яка потребує підтримки. У цьому варіанті домівка надається безкоштовно, включно з харчуванням. Комунальні послуги оплачувати не потрібно. Усі деталі можна дізнатися, зв'язавшись через Viber, де охоче нададуть відповіді на всі питання.

Ці ініціативи вкотре доводять: безкоштовне житло для ВПО у Харкові — це не просто слова, а реальна допомога тим, хто її потребує.

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