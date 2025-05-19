Если вы ищете бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове, то несколько этих вариантов могут вам понравиться.

В мае доступны несколько вариантов бесплатного жилья для ВПЛ в Харькове, которые могут стать временным или долгосрочным пристанищем для переселенцев, сообщает Politeka.

Речь идет о предложениях от неравнодушных граждан, которые готовы предоставить дома в сельской местности для тех, кто в этом больше нуждается.

Первый вариант – дом в Харьковской области рядом с железнодорожной станцией и автобусной остановкой. В нем три спальных места, удобства – на улице, отопление дровяное. Жилье ориентировано на людей без вредных привычек , предпочтение отдается порядочным семьям или отдельным лицам, нуждающимся в временном убежище.

Второй вариант расположен в Лозовском районе Харьковской области . Дом предоставляется долгосрочно для одинокого мужчины, желательно пчеловода. Помещение с печным отоплением, удобства на дворе, есть дрова, а также земельный участок под сад или огород. При необходимости владельцы помогут оформить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Третье предложение — для женщины с ребенком , нуждающейся в поддержке. В этом варианте дом предоставляется бесплатно, включая питание. Коммунальные услуги оплачивать не нужно. Все детали можно узнать, связавшись через Viber, где охотно ответят на все вопросы.

Эти инициативы еще раз доказывают: бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове — это не просто слова, а реальная помощь нуждающимся.

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