Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові надається постійно, тож ті, хто опинився у скруті може не хвилюватися.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові особливо важлива для тих, хто не може покрити базові потреби, повідомляє Politeka.

Гумдопомога надається організацією "Карітас". У цьому сезоні вона була спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів, які постраждали через війну, аби вони змогли забезпечити тепло у своїх домівках в холодну пору.

Ідеться про одноразову виплату, що покриває витрати на опалення та комунальні послуги. Ініціатива передбачає гроші, які можна використати для купівлі твердого палива, такого як дрова, вугілля чи брикети.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові була доступна тим, хто відповідає певним критеріям уразливості. Серед них самотні матері або батьки, що виховують неповнолітніх дітей, вагітні жінки, матері, які годують дітей до трьох років, а також люди з важкими захворюваннями.

До цієї категорії входять і особи з інвалідністю, багатодітні сім’ї та самотні особи старше 60 років, які не мають рідних працездатного віку. Важливо, що виплати адресовані тим, хто дійсно потребує, адже враховуються і соціально-економічні умови.

Зокрема, йдеться про те, що доходи домогосподарства мають бути нижчими за прожитковий мінімум. Проєкт розповсюджувався лише на Золочівський та Печенізький район.

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