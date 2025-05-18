Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется постоянно, поэтому оказавшиеся в беде могут не волноваться.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове особенно важна для тех, кто не может покрыть базовые нужды, сообщает Politeka.

Гумпомощь предоставляется организацией "Каритас". В этом сезоне она была направлена ​​на поддержку внутренне перемещенных лиц и местных жителей, пострадавших из-за войны войны, чтобы они смогли обеспечить тепло в своих домах в холодное время.

Речь идет об одноразовой выплате, которая покрывает расходы на отопление и коммунальные услуги. Инициатива предполагает деньги, которые можно использовать для покупки твердого топлива, такого как дрова, уголь или брикеты.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове была доступна тем, кто отвечает определенным критериям уязвимости. Среди них одинокие матери или родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, беременные женщины, кормящие детей до трех лет, а также люди с тяжелыми заболеваниями.

В эту категорию входят и лица с инвалидностью, многодетные семьи и одинокие лица старше 60 лет, не имеющие родных трудоспособного возраста. Важно, что выплаты адресованы тем, кто действительно нуждается, ведь учитываются и социально-экономические условия.

В частности, речь идет о том, что доходы домохозяйства должны быть ниже прожиточного минимума. Проект распространялся только на Золочевский и Печенежский район.

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