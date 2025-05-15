Оренда житла для ВПО в Харківській області в межах цієї ініціативи це можливість для переселенців та власників помешкань.

Оренда житла для ВПО в Харківській області тепер може частково компенсуватися за рахунок державної підтримки, повідомляє Politeka.

В Україні запроваджено експериментальний проєкт, який передбачає надання субсидій внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які орендують нерухомість та витрачають на нього понад 20% свого доходу. Учасниками програми можуть стати як наймачі – переселенці, так і власники житла, які його здають.

Субсидія надається ВПО, які перемістилися з територій бойових дій або окупованих регіонів, та не мають іншого дому, що перевищує 13,65 кв. м на особу. Також право мають ті, хто втратив домівку через війну – якщо воно знищене або пошкоджене й це підтверджено в Держреєстрі зруйнованого майна. Ще одна умова – відмова від державної допомоги на проживання згідно з постановою КМУ № 332.

Власники помешкання, які здають його на офіційних умовах, мають право на компенсацію частини податку з доходу, отриманого з орендної плати. Але це можливо лише у випадку, якщо вони не беруть участі в програмі «Прихисток». Це ще один важливий стимул для прозорого ринку оренди.

Оренда житла для ВПО в Харківській області в межах цієї ініціативи – це можливість як для тимчасово переміщених осіб отримати дах над головою, так і для власників нерухомості – легально здавати його з частковим податковим відшкодуванням.

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