Аренда жилья для ВПЛ в Харьковской области в рамках этой инициативы это возможность для переселенцев и владельцев жилья.

Аренда жилья для ВПЛ в Харьковской области теперь может частично компенсироваться за счет государственной поддержки, сообщает Politeka.

В Украине введен экспериментальный проект, предусматривающий предоставление субсидий внутренне перемещенным лицам, которые арендуют недвижимость и тратят на него более 20% своего дохода. Участниками программы могут стать как наниматели – переселенцы, так и владельцы сдающего его жилья.

Субсидия предоставляется ВПЛ, которые переместились с территорий боевых действий или оккупированных регионов и не имеют другого дома, превышающего 13,65 кв. м на человека. Также право имеют те, кто потерял дом из-за войны – если оно уничтожено или повреждено и это подтверждено в Госреестре разрушенного имущества. Еще одно условие – отказ от государственной помощи на проживание согласно постановлению КМУ №332.

Владельцы сдающего его на официальных условиях помещения имеют право на компенсацию части налога с дохода, полученного из арендной платы. Но это возможно только в том случае, если они не участвуют в программе «Убежище». Это еще один немаловажный стимул для прозрачного рынка аренды.

Аренда жилья для ВПЛ в Харьковской области в рамках этой инициативы – это возможность как для временно перемещенных лиц получить крышу над головой, так и для собственников недвижимости – легально сдавать ее с частичным налоговым возмещением.

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