Щоб отримати цю грошову допомогу в Миколаївській області, пенсіонер повинен відповідати певним критеріям

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області призначається ООН, для тих, хто проживає на територіях активних або можливих бойових дій, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, скільки можна отримати.

Люди похилого віку можуть отримати додаткову фіндопомогу в Миколаївській області від Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP), якщо відповідають низці вимог.

Хто має право на виплату:

Щоб отримати цю фінансову підтримку, пенсіонер повинен відповідати таким критеріям:

проживати в районі, де ведуться бойові дії, або у прифронтовій зоні;

розмір пенсії має не перевищувати 3 250 грн;

з 1 березня 2023 року не отримувати жодної допомоги від міжнародних організацій чи як ВПО.

Cума розраховується як різниця між граничним порогом у 3 250 грн і фактичним розміром пенсії. Наприклад, якщо пенсіонер отримує 3 100 грн, то розмір доплати становитиме 150 грн.

Механізм виплат: кошти перераховуються автоматично на той самий банківський рахунок, куди надходить звичайна пенсія. Допомогу надає WFP без потреби подавати заяву — дані пенсіонерів передаються безпосередньо з бази Пенсійного фонду.

Важливо: виплата припиняється, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одному з умов — наприклад, переїжджає з небезпечної зони або починає отримувати допомогу з інших джерел.

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