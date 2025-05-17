Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области назначается ООН, для проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, сколько можно получить.
Пожилые люди могут получить дополнительную финпомощь в Николаевской области от Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), если удовлетворяют ряд требований.
Кто имеет право на выплату:
Чтобы получить эту финансовую поддержку, пенсионер должен отвечать следующим критериям:
- проживать в районе, где ведутся боевые действия или в прифронтовой зоне;
- размер пенсии не должен превышать 3 250 грн;
- с 1 марта 2023 года не получать никакой поддержки от международных организаций или как ВПЛ.
Cумма рассчитывается как разница между предельным порогом 3 250 грн и фактическим размером пенсии. Например, если пенсионер получает 3100 грн, то размер доплаты будет составлять 150 грн.
Механизм выплат: средства перечисляются автоматически на тот же банковский счет, куда поступает обычная пенсия. Выплата оказывает WFP без необходимости подавать заявление — данные людей преклонного возраста передаются непосредственно из базы Пенсионного фонда.
Важно: выплата прекращается, если украинец перестает отвечать хотя бы одному из условий, например, переезжает из опасной зоны или начинает получать помощь из других источников.
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