Чтобы получить эту денежную помощь в Николаевской области, пенсионер должен отвечать определенным критериям

Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области назначается ООН, для проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, сколько можно получить.

Пожилые люди могут получить дополнительную финпомощь в Николаевской области от Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), если удовлетворяют ряд требований.

Кто имеет право на выплату:

Чтобы получить эту финансовую поддержку, пенсионер должен отвечать следующим критериям:

проживать в районе, где ведутся боевые действия или в прифронтовой зоне;

размер пенсии не должен превышать 3 250 грн;

с 1 марта 2023 года не получать никакой поддержки от международных организаций или как ВПЛ.

Cумма рассчитывается как разница между предельным порогом 3 250 грн и фактическим размером пенсии. Например, если пенсионер получает 3100 грн, то размер доплаты будет составлять 150 грн.

Механизм выплат: средства перечисляются автоматически на тот же банковский счет, куда поступает обычная пенсия. Выплата оказывает WFP без необходимости подавать заявление — данные людей преклонного возраста передаются непосредственно из базы Пенсионного фонда.

Важно: выплата прекращается, если украинец перестает отвечать хотя бы одному из условий, например, переезжает из опасной зоны или начинает получать помощь из других источников.

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